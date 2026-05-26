Прабово Субианто направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Индонезия Прабово Субианто направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Индонезия, а также от себя лично имею честь передать Вам и Вашему народу свои самые искренние поздравления по случаю 108-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.

В современную эпоху, характеризующуюся глубокими и сложными геополитическими изменениями, Азербайджан успешно утвердился в качестве одного из важных столпов стабильности и прогресса. Инициативная дипломатия Азербайджана, расположенного на стратегическом перекрестке Европы и Азии, его важная роль в развитии транснациональных связей и значимый вклад в глобальную энергетическую безопасность демонстрируют незаменимое значение Вашей страны на современной международной арене.

Индонезия ценит Азербайджан не только как дружественную страну, но и как важного партнера в управлении глобальными реалиями. Учитывая наши общие ценности и взаимные интересы, Индонезия привержена дальнейшему развитию наших двусторонних отношений. Мы с нетерпением ждем расширения новых возможностей сотрудничества в таких ключевых сферах, как торговля, энергетика и социально-культурные связи. Уверен, что, продолжая тесное сотрудничество как в двустороннем контексте, так и на многосторонних платформах, наши страны не только принесут большую пользу своим народам, но и внесут весомый вклад в глобальный мир и устойчивое развитие.

Искренне желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и постоянных успехов, а народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания.

Прошу принять мое высочайшее почтение".