Хозяин помог своему попугаю снова взлететь - ВИДЕО На Филиппинах владелец попугая придумал необычный способ помочь своему питомцу, который после травмы утратил способность летать. Как сообщает Day.Az, чтобы птица снова могла "подняться в воздух", мужчина создал специальную прозрачную мини-кабину и прикрепил её к дрону.
