Пашинян вновь подаст в суд на Карапетяна
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в суд еще один иск на лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна.
 
Как передает Day.Az, об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

На этот раз поводом стало заявление лидера блока "Сильная Армения" о том, что у Пашиняна есть дом в Канаде.
 
В одном из интервью политик отмечал, что последствия проводимой действующим премьером политики ощутят на себе простые граждане, а сам он покинет страну и будет беззаботно жить в своем доме в Канаде.
 
Первый свой иск против Карапетяна Пашинян подал 7 мая - из-за слов лидера "Сильной Армении" о галлюциногенных грибах
 