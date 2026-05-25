Пашинян вновь подаст в суд на Карапетяна

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в суд еще один иск на лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна. Как передает Day.Az, об этом он заявил в своем Телеграм-канале. На этот раз поводом стало заявление лидера блока "Сильная Армения" о том, что у Пашиняна есть дом в Канаде.