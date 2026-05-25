Макгрегор отказался подписывать новый контракт с UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отказался продлевать контракт с американским промоушеном перед возвращением в октагон.

Как передает Day.Az, об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани в подкасте Schein Time.

По словам Хельвани, UFC предлагал Макгрегору новое соглашение, однако ирландец не захотел его подписывать. При этом у бойца остаются еще два поединка по действующему контракту. Один из них, как ожидается, состоится 11 июля, а второй - в первом или втором квартале 2027 года.

Сообщается, что 37-летний спортсмен проходил лечение ибогаином - веществом растительного происхождения, применяемым при терапии зависимостей. Макгрегор находился под воздействием препарата около 36 часов.

В настоящее время ирландец отбывает 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения завершится в марте 2026 года.

Последний бой Макгрегор провел против Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился уже в первом раунде после того, как ирландец получил перелом ноги.