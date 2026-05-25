Дожди подняли уровень воды в Куре - ВИДЕО

В Самухском районе за последний месяц повысился уровень воды в реке Кура. Как передает Day.Az , наиболее тревожная ситуация наблюдается в селе Гырмызы Самух и на прибрежных территориях вдоль Куры. Часть лесных массивов, расположенных рядом с рекой, уже оказалась под водой. Кроме того, угроза подтопления возникла и для посевных площадей.