Дожди подняли уровень воды в Куре - ВИДЕО
В Самухском районе за последний месяц повысился уровень воды в реке Кура.
Как передает Day.Az , наиболее тревожная ситуация наблюдается в селе Гырмызы Самух и на прибрежных территориях вдоль Куры.
Часть лесных массивов, расположенных рядом с рекой, уже оказалась под водой. Кроме того, угроза подтопления возникла и для посевных площадей.
Причиной роста уровня воды стали непрекращающиеся дожди в Гяндже и прилегающих районах.
В регионе сохраняется нестабильная погода.
