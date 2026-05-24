Сегодня свыше 55 тысяч абитуриентов сдадут вступительный экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет приемные экзамены в высшие учебные заведения по специальностям II и III групп.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамены пройдут в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгаите, Абшероне, Шамахи, Мингечевире, Шеки, Загатале, Барде, Гекчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Ожидается, что в общей сложности в экзамене примут участие 56 847 кандидатов, в том числе 28 507 человек на экзамене по II группе специальности и 28 340 человек на экзамене по III группе специальности.

Экзамен начнётся в 10:00 утра и закончится в 9:45 утра. Участники, прибывшие после этого времени, не будут допущены в здание, где будет проводиться экзамен.

Экзамен начнется в 10:00. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена в 09:45. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

"Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).