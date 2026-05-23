https://news.day.az/unusual/1836774.html В США зафиксировали «аномалию» во время полета ракеты Starship Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило об аномальной ситуации во время 12-го испытательного полета ракеты Starship компании SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным ведомства, проблема возникла с ускорителем Super Heavy во время разворота над Мексиканским заливом.
В США зафиксировали «аномалию» во время полета ракеты Starship
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило об аномальной ситуации во время 12-го испытательного полета ракеты Starship компании SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным ведомства, проблема возникла с ускорителем Super Heavy во время разворота над Мексиканским заливом. В ведомстве уточнили, что сообщений о пострадавших или повреждении гражданского имущества не поступало.
В управлении также сообщили, что обломки ускорителя упали в специально обозначенную опасную зону. Сейчас FAA проводит оценку ситуации и пока не делает окончательных выводов о характере произошедшего.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре