В США зафиксировали «аномалию» во время полета ракеты Starship

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило об аномальной ситуации во время 12-го испытательного полета ракеты Starship компании SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, проблема возникла с ускорителем Super Heavy во время разворота над Мексиканским заливом. В ведомстве уточнили, что сообщений о пострадавших или повреждении гражданского имущества не поступало.

В управлении также сообщили, что обломки ускорителя упали в специально обозначенную опасную зону. Сейчас FAA проводит оценку ситуации и пока не делает окончательных выводов о характере произошедшего.