Король Бахрейна направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени народа и правительства Королевства Бахрейн, от себя лично рад выразить Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей дружественной страны.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана - дальнейшего прогресса и процветания.
Рад выразить Вашему превосходительству мое высочайшее почтение".
