«Baku White City» и «Sea Breeze» заключили соглашение о совместной деятельности

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) между Sea Breeze и Baku White City подписано соглашение "О взаимных инвестициях, деятельности в области устойчивого экологического развития и привлечении международных инвестиций".

Как сообщает Day.Az, соглашение подписано основателем масштабного города-курорта Sea Breeze Эмином Агаларовым и исполнительным директором проекта Baku White City Русланом Садыховым.

Оправдывая свое назначение как одного из самых важных градостроительных мероприятий, WUF13 проходящий в Баку стал площадкой для формирования очередного плодотворного сотрудничества.

Два передовых проекта страны направят совместные усилия на дальнейшее укрепление принципов устойчивого развития столицы Азербайджана, динамичного урбанистического центра, расположенного на стыке восточной и западной моделей развития "умных", экологически устойчивых городов будущего.

Достижения проектов масштабного города-курорта See Breeze и крупного экологического градостроительного проекта Baku White City были признаны ведущими экспертами примером устойчивого развития городов на авторитетном глобальном форуме проходящий в столице Азербайджана.

Проект Sea Breeze, реализуемый на побережье Каспийского моря, формируется как масштабная модель городского развития на основе концепции "город в городе". Начинаясь с первоначального этапа протяженностью 7 километров вдоль Каспийского побережья, в общей сложности проект охватит 22-23 километра прибрежной полосы. В рамках проекта планируется создание более 30 миллионов квадратных метров строительной площади, куда войдут жилые здания, отели, коммерческие объекты и различная инфраструктура. После 2018 года была внедрена модель управления апарт-отелями и жилыми зданиями. Эта система создает большое удобство для инвесторов, так как управление, сдача в аренду и продажа недвижимости осуществляются на профессиональном уровне. Внутри Sea Breeze создаются искусственные полуострова и крупномасштабные зоны.

На территории планируемого нового искусственного острова площадью 200 гектаров под названием Fire Island, будет создана жилая, коммерческая и отельная инфраструктура, и комплекс станет частью концепции города. Особое внимание уделяется озеленению и ландшафтным работам и уже было высажено более 11 миллионов растений. Для управления проектом используются системы цифрового 3D-моделирования и симуляции.

Проект Баку Белый Город, как видение преобразования тяжело загрязненной индустриальной территории Черного города в экологичную, устойчивую, комфортную городскую среду, получил свое начало в рамках указа президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 июня 2007 года "О мерах по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике на 2006-2010 годы".

Последствием славного нефтяного прошлого Черного города стала экологическая катастрофа, для устранения которой была начата широкомасштабная очистка и Черный город получил свой шанс на перерождение в Белый город, став примером современного урбанизма и обновления городской среды.

Ставший символом адаптации городской среды к экологическим и климатическим вызовам, Белый город Баку разработан на территории 1650га и ожидаемым населением до 280000 человек. Над проектом сотрудничали азербайджанские специалисты совместно с коллегами из известных инженерной, архитектурной и консалтинговой компанией Atkins, бюро известного архитектора Нормана Фостера, американской компанией "F+A Architects" и другие.