В США мужчина намеренно въехал в озеро на Tesla Cybertruck - ВИДЕО В Техасе, США, мужчина был арестован после того, как намеренно въехал на Tesla Cybertruck в озеро Грейпвайн, чтобы проверить возможности "режима форсирования брода". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Полиция заявила, что он обвиняется в управлении транспортным средством в закрытой части озера, отсутствии действительной регистрации лодки и других нарушениях правил безопасности на воде и по статье Уголовного кодекса "о беспокойстве рыб путём создания звуков всплеска".
Представляем вашему вниманию данное видео:
