Азербайджан и Эсватини укрепляют сотрудничество в горнодобывающей отрасли

20 мая между Азербайджанской Республикой и Королевством Эсватини был подписан Меморандум о взаимопонимании (МОВ) по сотрудничеству, который будет способствовать развитию горнодобывающей промышленности, сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "AzerGold".

С азербайджанской стороны документ подписал председатель Правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) "AzerGold" Закир Ибрагимов, а со стороны Королевства Эсватини - министр природных ресурсов и энергетики, принц, Его Королевское Высочество Лонкхокхела.

Документ о двустороннем сотрудничестве охватывает такие направления, как развитие горнодобывающей промышленности, геологоразведка, техническое сотрудничество и инвестиционные возможности, открывая новые перспективы для обеих сторон. Согласно меморандуму, ЗАО "AzerGold" и Министерство природных ресурсов и энергетики Королевства Эсватини будут сотрудничать в области обмена геологическими, коммерческими и нормативными данными, проведения геологоразведочных работ, лабораторных испытаний, оценки минеральных ресурсов, а также проведения технико-экономических обоснований.

Кроме того, в рамках меморандума стороны будут осуществлять деятельность по рассмотрению возможных совместных проектов, инвестиционных моделей и сервисных контрактов. В соответствии с документом предусмотрено создание совместных рабочих групп, организация взаимных визитов на объекты, обмен информацией и опытом, изучение возможностей установления новых деловых связей, а также организация конференций, семинаров и других совместных мероприятий.

Подписанный меморандум послужит углублению сотрудничества между двумя странами и развитию долгосрочного партнерства в горнодобывающем секторе.