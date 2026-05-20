Какие поезда будут курсировать по маршруту Баку-Тбилиси-Баку?

По маршруту Баку-Тбилиси-Баку будут курсировать поезда, состоящие из современных спальных вагонов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью АПА начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азер Фараджов.

По его словам, эти вагоны заменят старые поезда, использовавшиеся в предыдущие годы. Старые составы, эксплуатировавшиеся на этом маршруте в 2019 году, уже выведены из эксплуатации.

"Вагоны нового поколения предлагают пассажирам более высокий уровень комфорта, современный интерьер, индивидуальные сервисы и условия поездки, соответствующие международным стандартам. Использовавшиеся ранее плацкартные вагоны (низкотарифного открытого типа) в составе новых поездов отсутствуют. Новая модель ориентирована прежде всего на концепцию комфортных ночных путешествий.

Эти вагоны оснащены современным технологическим оборудованием, что позволяет повысить как качество обслуживания, так и стандарты безопасности", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что с 26 мая Азербайджан и Грузия восстанавливают ежедневное пассажирское ж/д сообщение. Позже был обнародован график движения поездов Баку-Тбилиси-Баку.