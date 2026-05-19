Принятие решений в многосторонней дипломатии требует глобальных партнерств

Принятие решений в условиях многосторонней дипломатии является сложной задачей, а ООН остается ключевой площадкой для решения мировых проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря платформы НПО Глобального Юга (GSNP) по региону Латинской Америки Луис Гальегос Чирибога (Luis Gallegos Chiriboga) в ходе Форума НПО на тему "Глобальное партнерство и принятие решений" в рамках WUF13.

"Современная геополитическая ситуация характеризуется неопределенностью и мировым порядком, основанным на применении силы или угрозе ее применения, а не на международном праве и механизмах переговоров и решения конфликтов", - сказал заместитель генерального секретаря.

Он отметил, что в этих условиях особенно важно продвижение глобальных партнерств, способных обеспечить решение ключевых мировых вызовов.

Гальегос подчеркнул, что глобальное партнерство охватывает государства, частный сектор, неправительственные организации, международные организации, гражданское общество, местные сообщества и академические круги.

По его словам, объединение столь большого числа участников требует политической воли для преодоления разногласий и защиты общего блага.

Он отметил, что многие проблемы выходят за пределы отдельных государств и приобретают региональный или глобальный характер, что требует сложных переговоров и соглашений.

Гальегос заявил, что мир характеризуется различиями в культуре, ценностях, религиях, политических и образовательных системах, что усложняет достижение согласованных позиций.

Он подчеркнул необходимость четкого понимания фактов и проблем, а также подхода, основанного на сотрудничестве.

По его словам, участники многосторонних переговоров должны преодолевать собственные интересы ради достижения общего блага.

Гальегос отметил, что в условиях сложных переговоров решения требуют многосистемного подхода и политической воли, ориентированной на людей.

Он также подчеркнул, что проведение Форума НПО в Азербайджане стало исторической вехой, поскольку это первое такое мероприятие в истории Всемирного форума городов.