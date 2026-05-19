Волонтеры играют важную роль в инновациях и развитии городов

Волонтеры являются одним из ключевых компонентов процессов инноваций, модернизации и цифровизации городских сообществ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявила координатор организации "Волонтеры Организации Объединенных Наций" (United Nations Volunteers) по Европе и Центральной Азии Зарина Мирабдуллаева в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящего в Баку.

По ее словам, подобные крупные форумы имеют важное значение для глобальных дискуссий по урбанизации и цифровизации.

"Когда мы говорим об урбанизации и цифровизации пространств, в которых живем, мы никогда не должны забывать о человеческом факторе. Я участвую здесь именно для того, чтобы рассказать о волонтерстве. Волонтеры - одни из тех, кто создает наиболее прочную связь между людьми и местами их проживания. Именно они первыми встречают людей на различных мероприятиях и в организациях. Для меня большая честь видеть в Баку столько людей и быть участником такого масштабного мероприятия. Форум создает атмосферу настоящего праздника", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.