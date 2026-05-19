Ученые предрекли «мертвый сезон» на Солнце

Активные области на видимой стороне Солнца близки к исчерпанию энергии. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, сегодня последний день, когда небольшие события на Солнце еще возможны. Начиная с завтрашнего дня начнется "мертвый сезон". В ИКИ РАН отметили, что спад солнечной активности продлится около 2-3 дней. После этого с обратной стороны Солнца на видимую начнут выходить активные центры.

Кроме того, ученые сообщили о небольшой вероятности магнитной бури на Земле 19 мая. Однако 20 мая "все уйдет в полный ноль".