https://news.day.az/world/1835483.html Германия рассматривает покупку турецких дальнобойных ракет Германия рассматривает возможность закупки турецких дальнобойных ракет на фоне отказа президента США Дональда Трампа поддержать планы размещения американских ракет Tomahawk в Европе. Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкая газета Welt.
Германия рассматривает покупку турецких дальнобойных ракет
Германия рассматривает возможность закупки турецких дальнобойных ракет на фоне отказа президента США Дональда Трампа поддержать планы размещения американских ракет Tomahawk в Европе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкая газета Welt.
По данным издания, в Берлине обсуждают возможную закупку турецкой баллистической ракеты Yıldırımhan с заявленной дальностью до 6000 км, а также гиперзвуковой ракеты Tayfun BLOK-4. Возможное соглашение может быть объявлено уже на июльском саммите НАТО в Анкаре.
Welt отмечает, что "это стало бы поворотным моментом для Европы", поскольку ранее Германия в основном продавала оружие Турции, а не наоборот.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре