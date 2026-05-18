Германия рассматривает покупку турецких дальнобойных ракет

Германия рассматривает возможность закупки турецких дальнобойных ракет на фоне отказа президента США Дональда Трампа поддержать планы размещения американских ракет Tomahawk в Европе.

По данным издания, в Берлине обсуждают возможную закупку турецкой баллистической ракеты Yıldırımhan с заявленной дальностью до 6000 км, а также гиперзвуковой ракеты Tayfun BLOK-4. Возможное соглашение может быть объявлено уже на июльском саммите НАТО в Анкаре.

Welt отмечает, что "это стало бы поворотным моментом для Европы", поскольку ранее Германия в основном продавала оружие Турции, а не наоборот.