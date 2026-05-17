Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место в командном зачете на Кубке Европы

В польском городе Бельско-Бяла завершился юношеский Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в последний соревновательный день национальная команда записала в свой актив еще 5 медалей. Дзюдоисты завоевали 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

Садиг Мамедов (-73 кг) и Айхан Гасанли (-81 кг) стали обладателями серебряных медалей. Юсиф Назар (-73 кг), Ягуб Мамедов (-81 кг) и Нуреддин Алиев (-90 кг) завоевали "бронзу".

Напомним, что ранее Ибрагим Талыбов (-55 кг) и Кенуль Эйвазлы (-48 кг) завоевали золотые, Илькин Гараев (-66 кг) и Захра Гулиева (-40 кг) - серебряные, а Нихад Агаев (-50 кг), Рза Халили (-55 кг), Мехман Аскеров (-60 кг) и Парвин Севханлы (-44 кг) - бронзовые медали.

Сборная Азербайджана, завершив турнир с 2 золотыми, 4 серебряными и 7 бронзовыми наградами, заняла первое место в общекомандном зачете.