В рамках WUF13 проводится министерская встреча, посвященная Новой городской повестке

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, проводится министерская встреча, посвященная Новой городской повестке (New Urban Agenda, NUA).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи оценивается прогресс, достигнутый на промежуточном этапе реализации Новой городской повестки, охватывающей период 2016-2036 годов, обсуждаются существующие проблемы, а также рассматриваются пути ускорения реализации поставленных задач до 2036 года.

Министерская встреча рассматривается как важная платформа в преддверии Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию (HLPF), который состоится в 2026 году, а также обзорного процесса Генеральной Ассамблеи ООН. Особое внимание в рамках мероприятия уделяется вопросам жилья как одному из ключевых направлений устойчивого городского развития.

Обсуждения строятся вокруг трех основных направлений Новой городской повестки - социальной инклюзивности и сокращения бедности, повышения общего благосостояния и экологической устойчивости. В выступлениях подчеркивается, что жилье является не только фундаментальным правом человека, но и одним из ключевых факторов расширения экономических возможностей, повышения устойчивости городов и усиления климатических действий.

В рамках мероприятия проходят тематические панельные дискуссии высокого уровня. Участники обсуждают роль жилья в обеспечении социальной инклюзивности и сокращении бедности, его влияние на повышение благосостояния и расширение экономических возможностей, а также значение для экологически устойчивого и климатически устойчивого развития городов.

Министры и другие участники делятся успешным опытом, обсуждают инновационные политические и финансовые механизмы, а также обмениваются мнениями по вопросам укрепления многоуровневых моделей управления.

По итогам встречи планируется расширение политических обязательств по реализации Новой городской повестки, продвижение жилищной политики как центрального элемента устойчивого городского развития и формирование новых подходов для ускорения реализации целей до 2036 года.

Результаты мероприятия будут отражены в итоговом документе председателя встречи. Документ также внесет вклад в промежуточный обзор реализации Новой городской повестки, обсуждения HLPF 2026, а также инициативу Baku Call to Action - один из ключевых итоговых документов WUF13.