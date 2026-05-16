Хорошая новость для пенсионеров

14 мая в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе были выплачены пенсии за май.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в остальных регионах республики, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, выплаты будут осуществлены 20 мая.

Отметим, что с 20 мая пенсионеры смогут обналичивать средства через банкоматы с помощью банковских карт.