В тяжелой атлетике Азербайджана готовят два крупных турнира

В Федерации тяжелой атлетики Азербайджана прошло совещание, посвященное подготовке национальных команд, организации предстоящих соревнований и вопросам дисциплины.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на заседании сначала были даны поручения по подготовке к Республиканской спортивной олимпиаде школьников, которая пройдет в июне 2026 года.

Затем участники обсудили вопросы, связанные с организацией первенства Азербайджана среди молодежи и юниоров. Турнир запланирован на июль этого года.

Во время совещания также рассмотрели обновленные технические и соревновательные правила. Отдельное внимание уделили дисциплине внутри федерации и сборных команд, по этому направлению были даны конкретные поручения.

Кроме того, Федерация тяжелой атлетики Азербайджана затронула вопрос обеспечения центров, работающих в Баку и регионах, инвентарем для занятий тяжелой атлетикой.