В тяжелой атлетике Азербайджана готовят два крупных турнира
В Федерации тяжелой атлетики Азербайджана прошло совещание, посвященное подготовке национальных команд, организации предстоящих соревнований и вопросам дисциплины.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на заседании сначала были даны поручения по подготовке к Республиканской спортивной олимпиаде школьников, которая пройдет в июне 2026 года.
Затем участники обсудили вопросы, связанные с организацией первенства Азербайджана среди молодежи и юниоров. Турнир запланирован на июль этого года.
Во время совещания также рассмотрели обновленные технические и соревновательные правила. Отдельное внимание уделили дисциплине внутри федерации и сборных команд, по этому направлению были даны конкретные поручения.
Кроме того, Федерация тяжелой атлетики Азербайджана затронула вопрос обеспечения центров, работающих в Баку и регионах, инвентарем для занятий тяжелой атлетикой.
