Транспортные коридоры Азербайджана становятся основой нового экономического роста

Азербайджан превращает транспортные коридоры в платформу экономического развития и технологической интеграции.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на Международном экономическом форуме "Россия - исламский мир" "Казанфорум-2026".

Он отметил, что в современных условиях транспортные коридоры уже не являются просто маршрутами перемещения грузов, а становятся платформами экономического развития, промышленной кооперации, цифровизации и устойчивого партнерства.

"Азербайджан, расположенный на пересечении основных маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, рассматривает развитие международных транспортных коридоров как один из ключевых приоритетов государственной политики", - подчеркнул Ш. Мустафаев.

Он также пригласил участников форума посетить азербайджанский павильон, где демонстрируются достижения страны в социально-экономическом развитии.