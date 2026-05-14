Трамп раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин заверил его в том, что Китай не будет поставлять оружие Ирану.

Как сообщает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News в Китае.

"Си Цзиньпин сегодня выступил с таким заявлением. Это очень важное заявление. Вместе с тем Китай закупает большую часть нефти у Ирана и заявил о намерении продолжать это сотрудничество", - добавил президент США.