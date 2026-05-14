ABB İnvest обнародовал стратегические цели на 2026 г.
На 2026 год определен ряд стратегических целей ABB İnvest.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор ABB İnvest Надир Бабазаде на пресс-конференции, посвященной оглашению финансовых показателей компании по итогам 2025 года.
По его словам, одной из основных целей как для ABB İnvest, так и для Бакинской фондовой биржи является формирование вторичного рынка облигаций посредством мобильного приложения.
Н.Бабазаде отметил, что на следующем этапе планируется увеличение количества новых финансовых инструментов.
Он также сообщил, что в настоящее время продолжается процесс IPO одного из частных банков, и после завершения подписки торговля этими IPO на вторичном рынке станет возможной через ABB mobile.
"Таким образом, количество активно торгуемых акций достигнет двух. Наша цель - дальнейшее увеличение этого числа", - добавил он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре