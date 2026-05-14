Зарождение нового острова - ВИДЕО

В сети распространилось видео, на котором запечатлено "зарождение нового острова". Как передает Day.Az, кадры были сняты во время извержения в районе острова Ивото (Iwoto). В результате вулканической активности в Тихом океане, примерно в 1000 км от Токио, 4 ноября 2023 года сформировался новый островок.