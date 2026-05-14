Анатомия грабежа - чем «гордится» армянская оппозиция

Автор: Лейла Таривердиева

Произнесенная Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилане 10 мая жесткая во многих моментах речь была очень внимательно выслушана в соседней Армении, где идет избирательная кампания.

Те, кто романтизируют и идеализируют "героизм", "гуманизм", "созидательность" и прочие качества оккупантов, страшно возмущены. Им не понравилось, что их, грубо говоря, ткнули лицом в ту грязь, которая вместо романтики сопровождала армянскую агрессию и годы оккупации. Нашим соседям, на самом деле, абсолютно нечем гордиться. Можно ли гордиться тем, что сотворили захватчики на азербайджанских землях? Нужно иметь до крайности извращенное воображение, чтобы видеть романтику в этнических чистках, тотальных разрушениях и осквернении могил. Нужно не иметь никакой морали, чтобы гордиться преступлениями против человечности, совершенными армянскими сепаратистами и оккупантами за тридцать лет. А еще нужно иметь безграничное бесстыдство, чтобы, совершив столько злодеяний, пытаться демонизировать соседа.

Многое из выступления Президента Азербайджана задело реваншистов за живое. У этих деятелей очень тонкая душевная организация, их очень легко обидеть. Особенно правдой. Наши соседи всегда обижаются, когда с азербайджанской стороны напоминают им об их черных деяниях в годы военной агрессии и последующей оккупации. Они не хотят слышать о геноциде, этнических чистках, вандализме, мародерстве. Когда им об этом напоминают, вся реваншистская братия встает на дыбы, начинает размахивать руками и, брызжа слюной, угрожать Баку международными судами. Имея такой кровавый бэкграунд, как у армянства, следовало бы проглотить язык, но привычка сильнее. Соседи привыкли, что за их преступления всегда винят тех, кто пострадал от их деяний. Весь мир твердит о "геноциде армян", хотя на самом деле жертвами геноцида было как раз мирное турецкое население. Теперь им хочется, чтобы весь мир рыдал о "геноциде 2023 года", а мир вместо этого прислушивается к тому, что говорит Баку.

То, что говорит Баку, нужно знать даже не столько миру, сколько самому армянскому народу, обманутому пропагандистской мишурой. Старшее поколение граждан соседней страны прекрасно знает, что Баку говорит правду. Эту правду не рассказывают молодежи, продолжающей гордиться кровавыми деяниями своих отцов. А напрасно. Это тяжело, это неминуемо приведет к определенным комплексам национального масштаба, но армянскому обществу придется пройти этот этап примирения с реальностью. В конце концов все наладится, и правда о том, чем занимались "победители" после "восстановления исторической справедливости", уже не будет вызывать истеричное отрицание.

Именно истеричное отрицание вызвала правда о мародерстве армян на оккупированных территориях Азербайджана. Глава государства сказал, что хорошие и плохие люди есть у каждого народа, но в целом картина следующая: "Зангилан сровняли с землей не только руководители Армении, не только карабахские сепаратисты. Почти все их население массово приходило сюда и занималось грабежом. Они даже говорили: "Идем грабить". То есть у них это было правилом, это было нормальным поведением. То есть дикость была нормальным поведением - кто больше украдет камней, кто сколько вынесет оконных рам или кровельных материалов. Потом везли и продавали это на рынках как Ирана, так и Армении. Вот в чем разница. Могли бы мы так поступить? Нашим людям такое даже в голову не придет".

Так и было. Массовое мародерство, которое постигло во время и после Первой карабахской войны захваченные Арменией земли Азербайджана, наверное, не знает равных себе по масштабам и цинизму. Оккупанты тащили все, что было брошено бежавшими азербайджанцами - от кирпичей и мебели до полотенец и столовых приборов. Тащили не только сепаратисты и вооруженные банды, но и рядовые граждане Армении, приезжавшие на грузовиках на захваченные земли специально с целью грабежа. Это было обычным делом.

Продолжим на примерах.

Российская журналистка Ивлеева после геноцида в Ходжалы была допущена армянами в город и снимала, что там происходило. В объектив ее камеры попали мужчины, которые тащат тюки с имуществом ходжалинцев. Это жители соседних армянских сел, которые ждали, когда город будет очищен от жителей, чтобы зайти и спокойно грабить. Никто им не мешает, потому что для них это обычное дело.

Один из армянских пользователей соцсетей по имени Севак, воевавший в Первую карабахскую войну, как-то написал, что во время оккупации Шуши в мае 1992 года захватчики, вошедшие в город, увидели армянских мародеров, уже активно грабивших покинутые дома. Мародеры проникли в город даже раньше вооруженных банд и спокойно делали свое дело, пока шел бой. На беднягу Севака эта сцена произвела сильное впечатление. Поэтому он пишет открыто и напоминает еще о том, что армяне после оккупации разграбили крупнейшую на Южном Кавказе ирригационную систему, разобрали железнодорожные пути, продав на металлолом.

Показательно, что привычка к мародерству отражается не только на ненавистных азербайджанцах, но и на собственных соплеменниках. Так, покидая Кяльбаджар и Лачин, незаконно проживавшие там армяне грабили дома своих соседей. Блогер Вартан Гукасян перед освобождением Лачина опубликовал видео ограбленных армянских домов. Блогер признался, что испытал шок. Ограбление, сказал он, это мягко сказано. Ограблением называют, когда из домов выносят электротехнику, золото и деньги. "Но я не знаю, какое слово подыскать тому, что из домов вынесли окна, двери, кафель и унитазы. Ни в одном из языков нельзя найти определение этому. И самое главное, что это сделали не турки (азербайджанцы - ред.), а сами армяне! Как только они услышали, что "б̶е̶р̶д̶з̶о̶р̶" (Лачин) сдают, они ринулись опустошать дома. Им даже было невдомек, что в этих домах все еще проживают армяне", - ужаснулся Гукасян, признав, что среди армян находится "множество подонков, число которых продолжает увеличиваться".

То же происходило в Кяльбаджаре перед оставлением района армянами. Армянские журналисты и блогеры писали об этом с потрясением, хотя непонятно, что их так потрясло. Если в течение 27 лет мародеры разнесли все азербайджанские населенные пункты на оккупированных территориях, то почему бы им не прихватить имущество соплеменников, если оно плохо лежит? Армянские СМИ писали о зафиксированных в Кяльбаджаре фактах мародерства как об "омерзительном явлении". И самое интересное, что участвовали в этом также армяне, приезжавшие из сопредельного Вардениса специально для того, чтобы успеть поживиться чужим добром до вступления в Кяльбаджар Азербайджанской Армии.

Очень покоробил националистов рассказ журналистки Натали Алексанян. Она как-то поделилась воспоминаниями о детстве, пришедшемся на период первой войны. Ей самой довелось быть свидетельницей того, как после оккупации жители сел Армении на грузовиках ездили на захваченные азербайджанские земли с целью грабежа оставленных азербайджанцами сел. Она призналась, что до сих пор не понимает, почему ее соплеменники вывозили из домов азербайджанцев все, вплоть до посуды. Она также не понимает, как можно было осквернять и разрушать могилы, как можно было выкапывать трупы в поисках золота.

Мы тоже этого не понимаем и никогда не поймем.

Шокирующие факты имели место и после катастрофического землетрясения в Армении в 1988. Мародеры снова оказались тут как тут раньше всех, раньше, чем спасатели и военные. Не будем ничего говорить, лишь приведем цитаты из воспоминаний очевидцев, публиковавшихся в разные годы в российских СМИ:

"В домах, покинутых людьми, рыщут мародеры. При мне поймали одного, едва не затоптали насмерть. Еле военные отбили. Самое страшное, что грабят не только дома, но и мертвых".

"Никого еще толком там не было, ни спасателей, ни военных, они вошли в город только через два дня. Зато уже сновали по развалинам мародеры"...

Соседям очень хотелось бы ответить на сказанное азербайджанским лидером в Зангилане по существу. Но это невозможно, потому что азербайджанцы вели себя иначе. Азербайджанские воины не грабили оставленные армянами дома во время 44-дневной войны. Жители азербайджанских сел не спешили растаскивать имущество армян. Как сказал Президент, в каждом народе есть и хорошие, и плохие. В семье не без урода. Главное, чтобы это уродство не превращалось в часть национальной идеи.

А именно это в Армении и произошло. Как, когда и почему - это не наша забота.