https://news.day.az/sport/1834191.html "ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции - ВИДЕО Футбольный клуб "ПСЖ" стал чемпионом Франции сезона-2025/2026. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 парижский клуб на выезде победил "Ланс" со счетом 2:0 и досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Первый мяч в игре на 29-й минуте забил Хвича Кварацхелия.
"ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции - ВИДЕО
Футбольный клуб "ПСЖ" стал чемпионом Франции сезона-2025/2026.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 парижский клуб на выезде победил "Ланс" со счетом 2:0 и досрочно обеспечил себе чемпионский титул.
Первый мяч в игре на 29-й минуте забил Хвича Кварацхелия. Уже в компенсированное время отличился Ибрагим Мбайе, установив окончательный счет.
После этой победы "ПСЖ" набрал 76 очков и стал недосягаемым для преследователей за тур до завершения чемпионата. "Ланс" с 67 баллами занимает второе место в турнирной таблице.
В следующем туре парижане сыграют с "Парижем", а "Ланс" встретится с "Лионом".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре