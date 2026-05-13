Американский лидер Дональд Трамп прибыл в Пекин вместе с основателем SpaceX Илоном Маском и генеральным директором китайской Nvidia Дженсеном Хуангом в преддверии встречи лидеров США и КНР.

11 мая агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа пригласила Маска, главу Apple Тима Кука и руководителей крупнейших американских корпораций сопровождать президента в ходе его государственного визита в Китай.

Reuters при этом ранее утверждало, что Хуанг не приедет в Пекин, потому что его не приглашали на встречу.

Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая. Вместе с ним, как проинформировал Белый дом, прибудет большая делегация глав компаний. Последний раз американский лидер был в КНР с государственным визитом 8-10 ноября 2017 года.