Проводится расследование по факту подрыва азербайджанских военнослужащих на мине

Ведется расследование минного инцидента, в результате которого пострадали двое азербайджанских военнослужащих.

Об этом Day.Az сообщили в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики.

"В Кяльбаджарской военной прокуратуре ведется расследование по факту получения ранений военнослужащими N-ой воинской части Министерства обороны в результате взрыва мины в Кяльбаджарском районе 11 мая", - сказали в ведомстве.

Напомним, что 11 мая военнослужащие Азербайджанской Армии Гусейнов Мухаммед Алибаба оглу и Гафланов Кямиль Джамиль оглу при выполнении служебных обязанностей подорвались на мине на территории Кяльбаджарского района.

Получившие ранения военнослужащие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение. Состояние наших военнослужащих, которым незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, стабильное, в настоящее время их лечение продолжается в военно-медицинском учреждении.