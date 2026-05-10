"Фенербахче" нацелился на футболиста "Милана"

Турецкий "Фенербахче" заинтересован в усилении состава звездными футболистами для борьбы за чемпионство в Суперлиге-2026/2027.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, стамбульский клуб следит за 26-летний португальским вингером Рафаэлом Леау, выступающим за итальянский "Милан".

По данным источника, клуб Серии А готов рассматривать предложения в диапазоне от € 50 млн до € 60 млн. Представители Леау ожидают конкретных предложений от клубов из ведущих европейских лиг. Интерес к португальцу приписывают "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Челси".

Контракт Леау с "Миланом" рассчитан до лета 2028-го. По данным портала Trаnsfermarkt, стоимость футболиста составляет € 65 млн.