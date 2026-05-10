В Мадрид прибыл рейс с пассажирами зараженного лайнера

Самолет с испанцами с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, приземлился в автономном сообществе Мадрид недалеко от испанской столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны королевства в X.

По его данным, "приземляется на авиабазе Торрехон самолет ВВС, который доставлял испанцев с Тенерифе, находившихся на круизном судне MV Hontius".

Ранее лайнер встал на якорь в порту Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации людей с судна. Последний репатриационный рейс запланирован на 11 мая. Ожидается, что после завершения процесса эвакуации судно примерно с 30 членами экипажа отправится в Нидерланды, где будет проведена его дезинфекция.

Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам было предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.

В апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза - на Канарские острова. На его борту находилось около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

Хантавирусы - семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся, у них развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.