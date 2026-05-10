В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

Обнародована ситуация на магистральных автодорогах Азербайджана на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 11 мая в связи с туманной погодой ночью и утром на магистральных автодорогах в ряде горных и предгорных районов ожидается ограничение видимости до 500-1000 метров.

