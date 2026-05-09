В Иране подтвердили поездку сборной на ЧМ в США

Сборная Ирана по футболу после учебно-тренировочного сбора в Турции отправится в США для участия в чемпионате мира.

Как передает Day.Az, Федерация футбола Ирана официально подтвердила участие национальной команды в мундиале.

Отмечается, что иранская сборная продолжает подготовку к турниру в интенсивном режиме. В рамках подготовки команда проведет сбор в Турции, после чего отправится в США.

В федерации подчеркнули, что команда заслуженно получила путевку на чемпионат мира и никакие внешние обстоятельства не смогут повлиять на ее участие в турнире.

В заявлении также говорится, что сборная Ирана обязательно выступит на чемпионате мира 2026 года, однако принимающая сторона должна учитывать обеспокоенность Тегерана по ряду вопросов.

Напомним, ранее в СМИ и экспертных кругах высказывались различные предположения относительно возможного участия иранской команды в мировом первенстве.

На чемпионате мира 2026 года сборная Ирана сыграет в группе G вместе со сборными Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Матчи группового этапа команда проведет в Лос-Анджелесе и Сиэтле.