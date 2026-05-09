Бахрейн сообщил о задержании связанных с КСИР лиц

В Бахрейне задержан 41 человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Бахрейна.

По данным ведомства, задержанные обвиняются в шпионаже в пользу Ирана. В МВД также заявили, что все 41 человек считаются ключевыми фигурами КСИР в стране.