Бахрейн сообщил о задержании связанных с КСИР лиц

В Бахрейне задержан 41 человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Бахрейна. По данным ведомства, задержанные обвиняются в шпионаже в пользу Ирана. В МВД также заявили, что все 41 человек считаются ключевыми фигурами КСИР в стране.