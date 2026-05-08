Объявлены медиапартнеры WUF13

Объявлены медиапартнеры Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет 17-22 мая в городе Баку.

Отмечено, что медиапартнеры не только обеспечат широкое освещение мероприятия на глобальном, региональном и национальном уровнях, но и донесут до широкой аудитории дискуссии, проводимые в рамках WUF13, основные достигнутые результаты, а также ожидаемый Бакинский призыв к действию, сообщили Trend в Азербайджанской операционной компании WUF13, передает Day.Az.

Репортажи и материалы, подготовленные медиапартнерами, будут способствовать повышению осведомленности о приоритетных направлениях устойчивого городского развития, таких как обеспечение достойным и доступным жильем, трансформация неформальных поселений и трущоб, а также доступ к земле и основным услугам.

Международные медиапартнеры WUF13:

Euronews, ArchDaily, Century of Cities и Xinhua News Agency.

Местные медиапартнеры WUF13:

Азербайджанское телевидение и радиовещание (AzTV), Общественное телевидение и радиовещание (İctimai TV), телеканал AnewZ, Caspian International Broadcasting Company (CBC TV), Азербайджанское государственное информационное агентство (AZƏRTAC), информационное агентство Report, агентство международной информации Trend, информационное агентство APA, ASAN Radio и Planet FM.

WUF13, организуемая по инициативе Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и в сотрудничестве с Правительством Азербайджанской Республики, является наиболее авторитетной глобальной платформой по устойчивой урбанизации. Тема предстоящего мероприятия - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", которая выдвигает на первый план необходимость решения глобального жилищного кризиса и особо подчеркивает важнейшую роль, которую обеспечение жильем играет в качестве одного из ключевых двигателей инклюзивного, устойчивого и долгосрочного городского развития.

WUF13 объединит национальные правительства, города, международные организации, частный сектор, академические круги и гражданское общество для продвижения вариантов решения глобального жилищного кризиса, а также для содействия более оперативной реализации Новой программы развития городов и Целей в области устойчивого развития.

Представители СМИ, желающие освещать мероприятие WUF13, должны пройти регистрацию.

Дополнительную информацию о медиауслугах, предоставляемых в рамках WUF13, можно получить на официальном веб-сайте принимающей страны.

Всемирный форум городов (WUF)

Учрежденный в 2001 году Генеральной Ассамблеей ООН и созываемый Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), Всемирный форум городов является ведущей глобальной конференцией по вопросам устойчивой урбанизации. Он проводится раз в два года и рассматривает последствия быстрой урбанизации для городов, сообществ, стран и изменения климата. Первый форум состоялся в 2002 году в Найроби (Кения) и с тех пор проводится в разных городах мира.

Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat)

UN-Habitat является ответственным учреждением ООН по устойчивой урбанизации. Посредством программ, реализуемых в более чем 90 странах, она поддерживает политиков и общины в формировании социально и экологически устойчивых городов и поселений.

Программа ООН по населенным пунктам способствует трансформационным изменениям в городах через обмен знаниями, предоставление политических рекомендаций, техническую поддержку и механизмы совместных действий.

