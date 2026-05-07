Novex Group представляет широкий портфель продукции на выставке InterFood Azerbaijan 2026

Novex Group принимает участие в Международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan 2026, которая проходит с 5 по 8 мая в Baku Expo Center, представляя широкий ассортимент продукции и свои производственные возможности.

В рамках выставки компания объединяет продукцию своих ключевых производственных площадок - консервных заводов в Габале, Лянкяране и Губе, а также компании ATS Food, демонстрируя широкий портфель своей продукции. В ассортимент входят натуральные фруктовые соки, компоты, варенья и соленья под брендами Jalə, Natura, Zolotoy Sad, Frutiva, Mia, I'm Tea и Bağdan, а также мука, хлебобулочные и кондитерские изделия, включая хлеб, печенье, крекеры и др. под брендами Çörəkçi, Bismak и Mr. Pekar.

Развитая система дистрибуции на внутреннем рынке является одной из ключевых сильных сторон Novex Group. Через дистрибуционную компанию предприятия Mars Overseas продукция широко представлена по всей стране, а сотрудничество с крупными розничными сетями обеспечивает стабильную и доступную поставку продукции потребителям.

Развитие экспортного направления остаётся важной частью стратегии компании. Продукция Novex уже представлена на рынках стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной Азии и США, при этом компания последовательно расширяет географию поставок и укрепляет партнёрские отношения.

Особое внимание Novex Group уделяет вопросам качества и безопасности продукции. Производственные процессы соответствуют международному стандарту FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000), что гарантирует высокий уровень контроля на всех этапах производства и повышает доверие со стороны зарубежных партнёров.

Участие в InterFood Azerbaijan позволяет Novex Group не только представить свою продукцию, но и расширить деловые связи, наладить новые партнёрства и укрепить позиции как на локальном, так и на международном рынке.

InterFood Azerbaijan является одной из ведущих отраслевых выставок региона, ежегодно объединяющей сотни компаний со всего мира. В 2026 году в выставке принимают участие 447 компаний из 45 стран, представляющих различные сегменты пищевой индустрии.