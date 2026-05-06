Китайская Dreame создала бюджетный седан в стиле Bugatti

Dreame показала недорогой седан с внешностью Bugatti Chiron. Буквально несколько месяцев назад Dreame была малоизвестным производителем пылесосов из Китая. Теперь же компания переключилась на автопром, основав три автомобильных бренда (Nebula Next, Kosmera, Star Motors) с собственными линейками концептов. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Автомобиль использует эмблему Star Motor - одного из трёх недавно созданных автомобильных суббрендов Dreame. Модель дебютировала в феврале вместе с двумя угловатыми внедорожниками T08 и T08L, которые оказались почти точными копиями Dongfeng M817 и M917. Кроме того, бренд представил роскошный внедорожник D09, чей дизайн во многом повторяет облик Rolls-Royce Cullinan.

Этот концепт показали на Пекинском автосалоне, а в сентябре на выставке в Чэнду он появится в виде, близком к серийному. Dreame не скрывает привычки копировать чужие идеи, и новый седан не исключение. Результат напоминает гибрид Bugatti Chiron и Ferrari Purosangue.

Массивная решётка радиатора спереди отсылает к январскому концепту Kosmera, но в более крупном и агрессивном исполнении. Также в наличии широкие воздухозаборники и острые светодиодные фары.

Главная особенность бокового профиля - задние двери, открывающиеся против хода движения, как у Rolls-Royce. Однако Star Motor пошёл дальше британцев: если у Phantom есть центральная стойка между дверями, то в концепте Dreame она отсутствует полностью. Когда обе двери распахиваются, образуется единый широкий проём. Судя по недавним шпионским снимкам, такая же безстоечная компоновка появится и у готовящегося Genesis GV90.