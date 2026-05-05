Коллекции Гюльнары Халиловой удостоены награды первого экопроекта Central Asia Green Runway в Астане

В рамках международного экологического модного показа Central Asia Green Runway, прошедшего в Астане, известный азербайджанский дизайнер Гюльнара Халилова была награждена за свои коллекции. Мероприятие состоялось в рамках международной выставки экологических технологий RES 2026 EXPO, сообщает Day.Az.

На показе были представлены две новые коллекции дизайнера: Upcycling - концепция повторного использования материалов и придания им новой ценности, а также Miniatür, вдохновлённая средневековым азербайджанским миниатюрным искусством и орнаментами ковров.

Гюльнара Халилова отметила, что Green Runway Fashion Show стал платформой для диалога между дизайнерами, экологами, инвесторами и представителями государственных структур. По её словам, мероприятие продемонстрировало потенциал Центральной Азии и Азербайджана в сфере устойчивой моды и креативных индустрий. В рамках проекта была представлена новая модель, в которой эстетические ценности моды сочетаются с экологической ответственностью и региональной культурной идентичностью.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi. Ее коллекции с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии, Турецкой Республике Северного Кипра и других странах.