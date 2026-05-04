Культурный диалог на Южном Кавказе можно начать с нейтральной площадки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в очередном выпуске видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на аналитической платформе Baku Network заявила народная артистка Азербайджана, лауреат премий "Золотой дервиш" и "Зирвя", балетмейстер и хореограф Медина Алиева.

По ее словам, в годы тяжелых политических и военных потрясений азербайджанские деятели культуры глубоко переживали из-за искаженного восприятия происходившего на Южном Кавказе.

Говоря о периоде Первой Карабахской войны, народная артистка отметила, что это был тяжелый период для всей страны и для театра. По ее словам, в Баку действовал комендантский час, а театральная жизнь вынужденно подстраивалась под новые реалии.

"Спектакли в это время, конечно, не шли. Это было трудное, тяжелое время, но мы его пережили достойно", - сказала она.

При этом М. Алиева подчеркнула, что даже в условиях кризиса азербайджанский театр не оказался в полной изоляции. Гастроли продолжались, хотя и стали менее частыми.

Особое внимание в беседе было уделено вопросу культурных мостов на Южном Кавказе. М. Алиева напомнила, что в 1987 году в Баку прошел первый Закавказский конкурс артистов балета, в котором участвовали представители Азербайджана, Грузии и Армении. По ее словам, этот опыт мог бы стать основой для будущего культурного диалога.

М. Алиева также рассказала о школе, на которой вырос азербайджанский балет. По ее словам, в мире существуют три основные школы классического балета - итальянская, французская и русская, а азербайджанская традиция исторически связана именно с русской академической школой. Она напомнила, что эта линия была заложена первой азербайджанской балериной Гамер Алмасзаде, которая училась в Петербурге.

Говоря о молодом поколении артистов, М. Алиева отметила, что работа с молодежью дает ей большую энергию. Вместе с тем она подчеркнула, что современным ученикам сложнее сохранять концентрацию из-за огромного потока информации и необходимости совмещать творчество с образованием.

"Балет - такая профессия, куда нужно полностью погружаться. Если хочешь хороший результат, нужно отдать себя без остатка", - сказала она.

По словам М. Алиевой, балет требует не только техники, дисциплины и физических данных, но и внутренней подготовки. Только свободное владение техникой, подчеркнула она, позволяет артисту раскрыть образ и прожить судьбу героя или героини на сцене.

Отдельно народная артистка отметила богатство азербайджанского балетного наследия. По ее словам, в мире немного стран, где столько композиторов создали балетные произведения.

"Это огромное богатство, настоящий кладезь. Мы должны этим гордиться, ценить и передавать следующему поколению", - сказала Медина Алиева.

