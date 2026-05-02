Энергетический диалог Баку и Рима становится ключевым для Европы

Стратегическое значение энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Италией существенно возросло на фоне недавнего кризиса в Ормузском проливе.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому геополитическому изданию Formiche.

"В условиях геополитической нестабильности ключевым вопросом становится не только доступ к энергии, но и надежность и безопасность маршрутов поставок", - отметил он. "В этом контексте Азербайджан уже давно зарекомендовал себя как стабильный и предсказуемый партнер для Италии".

Он подчеркнул, что в 2025 году Азербайджан поставил в Италию 9,5 млрд кубометров газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP), что составило около 16% от общего объема импорта газа страны.

"С момента начала коммерческой эксплуатации TAP в Италию было поставлено более 42 млрд кубометров азербайджанского газа. Это делает TAP не только коммерчески успешным проектом, но и стратегическим столпом энергетической устойчивости Италии", - отметил он.

Вместе с тем значение партнерства выходит за рамки двусторонних отношений. Азербайджан играет все более важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы в целом. Так, в 2025 году поставки азербайджанского газа в страны ЕС достигли 12,5 млрд кубометров, что на 53,8% превышает показатели 2021 года.

По словам представителя Президента, Южный газовый коридор уже стал одним из ключевых маршрутов диверсификации поставок газа для Европы, особенно в условиях поиска надёжных альтернатив и безопасных сухопутных путей.

Он также отметил, что напряженность вокруг Ормузский пролив вновь продемонстрировала уязвимость глобальных энергетических рынков к геополитическим рискам.

"В этих условиях роль Азербайджана приобретает еще большее значение. После кризиса в Ормузском проливе энергетические отношения между Азербайджаном и Италией стали не только более важными для наших стран, но и более значимыми для Европы в целом", - подчеркнул Амирбеков.