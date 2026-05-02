США объявили о завершении военной операции против Ирана

Белый дом проинформировал Конгресс США о завершении военной операции против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в послании президента США Дональда Трампа, направленном спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

"Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, завершены", - отмечается в послании.

Аналогичное уведомление было направлено и в Сенат - Чаку Грассли, который временно исполняет обязанности председателя верхней палаты Конгресса в отсутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Трамп также напомнил, что 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном, которое впоследствии было продлено. По его словам, с 7 апреля 2026 года стороны не обменивались ударами.

Президент подчеркнул, что с этого момента боевые действия между США и Ираном фактически прекращены.