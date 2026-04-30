Азербайджан и Италия проведут 65 мероприятий для развития двустороннего сотрудничества

Азербайджан и Италия в 2026-2027 годах проведут 65 мероприятий в 18 приоритетных областях, включая энергетику, зеленый переход, цифровизацию, инвестиции, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, науку, образование и культуру.

Как передает Day.Az, об этом в интервью крупнейшей ежедневной итальянской газете La Repubblica рассказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, комментируя принятый на полях шестого заседания Межправительственной комиссии Италия-Азербайджан План действий по развитию двустороннего экономического партнерства.

По его словам, План станет ориентиром для развития экономического партнерства между двумя странами.

"Дорожная карта уже готова, она конкретная и охватывает широкий спектр направлений. Цель заключается в содействии активному и регулярному двустороннему политическому диалогу между нашими странами и обмене мнениями с нашими партнерами по ключевым вопросам нашей двусторонней, региональной и многосторонней повестки, включая отношения Азербайджана с ЕС и НАТО. Мы также поделились нашей оценкой текущего состояния и перспектив мирного процесса и нормализации с Арменией, поскольку 2026 год может стать решающим для формализации мира и юридического завершения прежнего конфликта. Важный визит Мелони в Азербайджан придает дополнительный вес этой возможности обсудить различные вопросы, представляющие взаимный интерес для наших стран", - сказал Амирбеков.