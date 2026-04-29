Важная новость для пенсионеров

В январе-марте текущего года в проактивном порядке пенсии были назначены 11 345 гражданам. Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты. Отмечается, что назначения осуществлялись по возрасту, по инвалидности, а также по случаю потери кормильца. Среди получателей пенсий 60,17% составляют мужчины, 39,83% - женщины.