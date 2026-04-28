На чемпионате мира по футболу хотят ввести новое правило

На чемпионате мира по футболу 2026 года планируется аннулировать желтые карточки по итогам группового этапа, а также после 1/4 финала, передает The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На предыдущих чемпионата мира желтые карточки "сгорали" только после стадии четвертьфиналов. Новое правило хотят ввести из-за того, что впервые на мировом чемпионате сыграют 48 команд.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира - 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.