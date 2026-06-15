Шон О'Мэлли победил нокаутом Айманна Захаби на турнире UFC в Белом доме

В ночь на 15 июня в Вашингтоне проходит турнир UFC Freedom 250, который идёт на лужайке перед Белым домом. В рамках турнира американец Шон О'Мэлли победил канадца ливанского происхождения Айманна Захаби нокаутом во втором раунде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, американец одержал победу нокаутом во втором раунде.

Ранее Джош Хокит нокаутировал Деррика Льюиса. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.

В соглавном событии Алекс Перейра и Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе. Всего на турнире запланировано семь боёв.