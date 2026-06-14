https://news.day.az/unusual/1841206.html В центре Нью-Йорка надули гигантского Илона Маска - ВИДЕО В центре Нью-Йорка установили гигантскую надувную фигуру американского предпринимателя Илона Маска. Как передает Day.Az, акция прошла в знак протеста против работы нейросети Grok. На груди и спине надувной конструкции разместили надписи с критикой в адрес системы модерации и безопасности чат-бота.
В центре Нью-Йорка надули гигантского Илона Маска - ВИДЕО
В центре Нью-Йорка установили гигантскую надувную фигуру американского предпринимателя Илона Маска.
Как передает Day.Az, акция прошла в знак протеста против работы нейросети Grok. На груди и спине надувной конструкции разместили надписи с критикой в адрес системы модерации и безопасности чат-бота.
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