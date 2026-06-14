В центре Нью-Йорка надули гигантского Илона Маска

В центре Нью-Йорка установили гигантскую надувную фигуру американского предпринимателя Илона Маска.

Как передает Day.Az, акция прошла в знак протеста против работы нейросети Grok. На груди и спине надувной конструкции разместили надписи с критикой в адрес системы модерации и безопасности чат-бота.