В американском штате Миссури потерпел крушение самолет, на борту которого находились люди, планировавшие совершить прыжки с парашютом.

Как передает Day.Az со ссылкой на AP, в результате катастрофы погибли все 12 человек, находившиеся на борту.

По данным Патрульной службы штата Миссури, самолет разбился недалеко от аэропорта Батлер Мемориал в городе Батлер, расположенном примерно в 100 километрах к югу от Канзас-Сити.

Как сообщил сержант дорожного патруля штата Джастин Юинг, сигнал о падении воздушного судна, охваченного огнем, поступил экстренным службам около 11:30 по местному времени. После прибытия на место спасатели смогли потушить пожар.

По словам Юинга, самолет упал в поле рядом с аэропортом. Он назвал место происшествия "ужасающим".

Расследованием причин катастрофы займется Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Разбившийся самолет был турбовинтовым воздушным судном модели Pacific Aerospace 750XL с одним двигателем. Этот тип самолетов широко используется для доставки парашютистов на высоту, а также применяется для грузовых перевозок, аэрофотосъемки и медицинской эвакуации. Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), потерпевший крушение самолет был выпущен в 2010 году.