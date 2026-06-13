https://news.day.az/hitech/1840946.html Роботами теперь можно управлять без рук - ВИДЕО Энтузиаст с платформы Reddit разработал технологию, которая позволяет людям с ограниченными возможностями управлять роботами без использования рук. Как передает Day.Az, первоначально система создавалась в рамках проекта SensePilot, предназначенного для повышения доступности видеоигр для людей с ограниченной подвижностью.
Роботами теперь можно управлять без рук - ВИДЕО
Энтузиаст с платформы Reddit разработал технологию, которая позволяет людям с ограниченными возможностями управлять роботами без использования рук.
Как передает Day.Az, первоначально система создавалась в рамках проекта SensePilot, предназначенного для повышения доступности видеоигр для людей с ограниченной подвижностью.
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