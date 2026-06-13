https://news.day.az/hitech/1840946.html

Роботами теперь можно управлять без рук - ВИДЕО

Энтузиаст с платформы Reddit разработал технологию, которая позволяет людям с ограниченными возможностями управлять роботами без использования рук. Как передает Day.Az, первоначально система создавалась в рамках проекта SensePilot, предназначенного для повышения доступности видеоигр для людей с ограниченной подвижностью.