https://news.day.az/society/1841331.html В Агдамском районе в магазин ударила молния - ФОТО Утром 14 июня в Агдамском районе в магазине вспыхнул пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, инцидент зафиксирован в селе Гарадаглы. Согласно предварительной информации, в магазин, принадлежащий жителю села Ибадову Фикрату Солтану оглу, ударила молния, в результате чего возник пожар.
В Агдамском районе в магазин ударила молния - ФОТО
Утром 14 июня в Агдамском районе в магазине вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, инцидент зафиксирован в селе Гарадаглы. Согласно предварительной информации, в магазин, принадлежащий жителю села Ибадову Фикрату Солтану оглу, ударила молния, в результате чего возник пожар.
В тушении пожара участвовали сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций и спецтехника. В результате оперативного вмешательства удалось предотвратить распространение огня на соседний жилой дом.
Пожар потушен. Ведется расследование инцидента.
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