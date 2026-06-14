В Агдамском районе в магазин ударила молния

Утром 14 июня в Агдамском районе в магазине вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, инцидент зафиксирован в селе Гарадаглы. Согласно предварительной информации, в магазин, принадлежащий жителю села Ибадову Фикрату Солтану оглу, ударила молния, в результате чего возник пожар.

В тушении пожара участвовали сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций и спецтехника. В результате оперативного вмешательства удалось предотвратить распространение огня на соседний жилой дом.

Пожар потушен. Ведется расследование инцидента.