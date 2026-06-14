Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии

Сборная Австралии успешно стартовала на чемпионате мира по футболу 2026 года, обыграв Турцию в матче первого тура группы D со счетом 2:0.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоялась на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере.

Счет был открыт на 27-й минуте. Нестори Иранкунда точно завершил атаку своей команды после передачи Пола Окон-Энгстлера и вывел австралийцев вперед. После пропущенного мяча турецкая команда прибавила в атаке, создала несколько опасных моментов и даже попала в штангу, однако восстановить равновесие до перерыва не смогла.

Окончательно судьба встречи решилась на 75-й минуте. Полузащитник Коннор Меткалф нанес точный дальний удар из-за пределов штрафной площади и удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счет - 2:0.

Таким образом, Австралия набрала первые три очка и присоединилась к США в числе лидеров группы D. Ранее американцы разгромили Парагвай со счетом 4:1.

Во втором туре Австралия встретится со сборной США 19 июня, а Турция днем позже сыграет против Парагвая.