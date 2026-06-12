"Гянджа" подписала сербскую волейболистку

Волейбольный клуб "Гянджа" усилил состав новым игроком.

Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на клуб, подписан контракт с сербской волейболисткой Милицей Вукович.

Опытная спортсменка на протяжении карьеры выступала в чемпионатах Сербии и Португалии.

Последним клубом Вукович был азербайджанский "Абшерон".