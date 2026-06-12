https://news.day.az/sport/1841074.html "Гянджа" подписала сербскую волейболистку Волейбольный клуб "Гянджа" усилил состав новым игроком. Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на клуб, подписан контракт с сербской волейболисткой Милицей Вукович. Опытная спортсменка на протяжении карьеры выступала в чемпионатах Сербии и Португалии. Последним клубом Вукович был азербайджанский "Абшерон".
"Гянджа" подписала сербскую волейболистку
Волейбольный клуб "Гянджа" усилил состав новым игроком.
Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на клуб, подписан контракт с сербской волейболисткой Милицей Вукович.
Опытная спортсменка на протяжении карьеры выступала в чемпионатах Сербии и Португалии.
Последним клубом Вукович был азербайджанский "Абшерон".
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